Футбол

Бельгийский клуб перехватил Хаджи у «Спартака»Soccer.ru 13:46

Планируется, что завтра он подпишет контракт с новым клубом. Ранее на игрока претендовал "Спартак".
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Заинтересовавший «Спартак» игрок пройдет медобследование в «Генке»

Газета.Ru12:47

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Sportbox.RU11:37

В Румынии сообщили, что Хаджи выбрал «Генк», несмотря на самое выгодное предложение от «Спартака»

Sport24.ru10:08

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Матч ТВ11:37

Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»

Чемпионат11:24

Хаджи пройдет медосмотр в «Генке». Им интересовался «Спартак»

Sports.ru11:18

СМИ: Янис Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдет медобследование в «Генке»

Спорт-Экспресс10:58
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Футбол

Месси получит награду от фонда Папы Римского

Месси получит тряпичный мяч, который сделали дети из Мозамбика, а Папа Римский его благословил.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Самолет из Петербурга на Корфу столкнулся с птицей во время полета

Обновлено в 13:11
Общество

В Крыму понизилась температура морской воды

Обновлено в 14:22
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

«Предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — сказано в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Финансы

Аналитик рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

В случае дефолта США на первых порах курс доллара вырастет. Однако за этим последует снижение экономических и финансовых возможностей США.
Обновлено в 14:58
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Четыре человека погибли в четверг вечером при столкновении легкового автомобиля с фурой в Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов

Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.
Обновлено в 12:54
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Общество

В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Авто

SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
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Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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