Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить бельгийский «Мехелен» от участия в матчах Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Причиной для отстранения стала организация командой договорных матчей в чемпионате Бельгии.

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Бельгийский клуб отстранён от участия в Лиге Европы

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