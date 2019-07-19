Футбол
Бельгийский клуб отстранён от участия в Лиге ЕвропыМК-Спорт 04:49
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить бельгийский «Мехелен» от участия в матчах Лиги Европы. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Причиной для отстранения стала организация командой договорных матчей в чемпионате Бельгии.
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УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча
Sportbox.RUвчера в 15:40
УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча
Матч ТВвчера в 15:40
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