Футбол
Бельгийские ученые определили, что Месси лучше РоналдуСпорт-Экспресс 03:26
Подсчитывались данные, собранные в период с 2013 по 2018 год. Была применена формула VAEP, оценивающая все действия игроков на поле, как в атаке, так и в защите. В итоге средний балл VAEP за матч у Месси составил 1,21, у Роналду — 0,61.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
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Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
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На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Недвижимость
Названо число предусматривающих использование эскроу проектов в Москве
В Москве 90 жилых проектов общей площадью 3,2 млн кв. м предусматривают использование эскроу-счетов.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35
Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.
Обновлено в 04:07
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Происшествия
Мужчина погиб в ночной перестрелке в Краснодаре
Обновлено в 04:06
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Ракетные стрельбы провел малый ракетный корабль «Смерч»
Ракетные стрельбы в Японском море провел модернизированный малый ракетный корабль «Смерч».
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Футбол
На двух матчах 7-го тура РПЛ будет использована система ВАР
Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использована на двух играх - «Краснодар» - «Локомотив» и «Урал» - «Сочи».
Обновлено в 04:11
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней 56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 02:19
Политика
В МИД ФРГ вновь призвали к прямому диалогу с Россией
Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения необходимо установить «прямой и открытый диалог».
Обновлено в 00:47
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов растёт
Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Культура
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Участница телепроектов, созданных нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, певица Ольга Полякова упрекнула в своем Instagram популярную российскую исполнительницу Ольгу Бузову в воровстве идей для клипов.
Обновлено в 02:16
Экономика
Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Москвы выросли на 26,5% за семь месяцев
Объем налоговых поступлений на прибыль от организаций в Москве за семь месяцев 2019 года превысил показатели за аналогичный период 2019 года на 26,5%, сообщила в среду пресс-служба департамента финансов города Москвы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег ФБК
Руководителя социологической службы Фонда борьбы с коррупцией и жену Леонида Волкова Анну Бирюкову задержали и допросили по делу о легализации преступных доходов.
Обновлено в 03:51