Подсчитывались данные, собранные в период с 2013 по 2018 год. Была применена формула VAEP, оценивающая все действия игроков на поле, как в атаке, так и в защите. В итоге средний балл VAEP за матч у Месси составил 1,21, у Роналду — 0,61.

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