Футбол

Бельгийские ученые определили, что Месси лучше РоналдуСпорт-Экспресс 03:26

Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
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Бельгийские ученые доказали: Месси в два раза лучше Роналду

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Бельгийские ученые выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду

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Роналду или Месси: Футболисты соревнуются за звание лучшего в мире

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Бельгийские ученые считают, что Месси превосходит Роналду

ТАСС05:20
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Политика

Премьер Италии уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подает в отставку.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

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Обновлено вчера в 14:07
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
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Политика

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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
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В Краснодаре скончался участник ночной перестрелки

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Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции

Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

В своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Общество

В крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

Одним из россиян, погибших при падении вертолета у греческого острова Порос, был предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе

Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году

Обновлено в 04:45
Кино

В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Экономика

Alibaba отложила листинг в Гонконге из-за массовых протестов

Alibaba Group отложила листинг в Гонконге из-за непрекращающихся антиправительственных протестов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании.
Обновлено в 04:24
Здоровье

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Обновлено вчера в 04:10
Авто

Стало известно, когда подорожают автомобили в России

Существующая ситуация не увеличит процент локализации автомобильных производств в России, так как это требует огромных усилий и инвестиций, а при падении спроса на автомобили не все на это решаются.
Обновлено 19 августа в 06:56
Технологии

Сбербанк запустит сервис для проверки кандидатов при приеме на работу

Сервис Сбербанка, который поможет работодателем проверять кандидатов при приеме на работу, будет анализировать данные из открытых источников, в том числе из социальных сетей, сообщают РИА Новости.
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Футбол

«Оренбург» высказался о продаже Сутормина за 50 тысяч рублей

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал продажу полузащитника Алексея Сутормина в петербургский "Зенит" за 50 тыс. рублей.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа

Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
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Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Обновлено в 04:34
Авто

Двигатель Aurus применят в малой авиации

На базе 600-сильного двигателя от российских представительских автомобилей Aurus будет создан авиационный аналог меньшей мощности.
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Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой

Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
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Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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