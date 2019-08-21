Футбол

Бельгийские ученые определили, что Месси лучше РоналдуСпорт-Экспресс 03:26

Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
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Бельгийские ученые доказали: Месси в два раза лучше Роналду

Sport24.ru04:28

Ученые определили лучшего футболиста в паре Роналду — Месси

Газета.Ru05:36

Учёные вывели формулу для определения лучшего в паре Роналду — Месси

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Роналду или Месси: Футболисты соревнуются за звание лучшего в мире

Комсомольская правда04:19

Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду

Спорт-Экспресс03:26

Бельгийские ученые считают, что Месси превосходит Роналду

ТАСС05:20

Бельгийские ученые выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду

Матч ТВ02:25
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Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что намерен взыскать с клуба сумму, потраченную на операцию.
Обновлено в 05:39
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Культура

Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию Алексея Пиманова

Телевизионный центр "Останкино" через суд потребовал более 80,5 миллиона рублей от компании телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, следует из опубликованного в среду определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Похититель бриллиантов актрисы Шумаковой отправится в колонию

Обновлено в 10:51
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об уничтожении украинского ударного беспилотника

Обновлено в 11:19
Происшествия

В Вологодской области вертолёт упал в реку

Обновлено в 11:18
Политика

Путин: работы на участке «Северного потока — 2» в Финляндии завершены

Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Футбол

Алания — Ротор 2:1

В матче 1/32 финала Кубка России «Алания» принимала волгоградский «Ротор».
Обновлено в 10:57
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8

Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В ДТП с «Газелью» в Дагестане пострадали шесть человек

Шесть человек — четверо взрослых и двое детей — пострадали в ДТП с участием пассажирской «Газели».
Обновлено в 11:30
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»

29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».
Обновлено в 09:29
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Тольятти вошел в список городов, из которых хочется уехать навсегда

Тольятти занимает 17 строчку рейтинга, в которые вошло 25 городов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины

Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Происшествия

После ночной стрельбы в Краснодаре задержали четырех человек

Обновлено в 07:20
Политика

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Космос

Российские спутники составят карту озонового слоя Земли

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Подростка ударило током на детской площадке в Москве

Подростка ударило током, когда он взялся за фонарный столб на детской площадке в столице.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Младенец скончался от грудного молока кормящей матери

Обновлено вчера в 23:27
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