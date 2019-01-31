Футбол

Бельерин успешно перенес операцию на коленеSport24.ru вчера в 13:14

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, получивший разрыв крестообразной связки левого колена в матче 23-го тура АПЛ против «Челси» (2:0), успешно перенес операцию. Об этом испанец сообщил своим болельщикам в твиттере.
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Бельерин успешно перенес операцию

РИА Новостивчера в 13:48

Бельерин успешно перенес операцию на колене

Sport24.ruвчера в 13:14

Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена

Спорт-Экспрессвчера в 12:04

Защитник «Арсенала» перенес операцию на крестообразных связках

Sportbox.RUвчера в 12:30

Защитник «Арсенала» перенес операцию на крестообразных связках

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Бельерин успешно перенес операцию

Sports.ruвчера в 15:09

Бельерин успешно перенёс операцию на крестообразных связках колена

Чемпионатвчера в 12:58
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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