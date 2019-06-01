Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лигеРИА Новости 08:59

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр. Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Премьер-лиге «стыки» нипочем. А расширение?

Советский спорт15:02

ФК «Уфа» завтра сразится в Томске за место в Премьер-лиге

Bash.Newsвчера в 13:40

Футболисты РПЛ на каникулах: фото

Чемпионат16:00

Беленов после матча показал средний палец болельщикам «Томи»

Sports.ru12:42

Президент ФНЛ считает, что «Нижний Новгород» и «Томь» достойно сражались с клубами РПЛ в стыковых матчах

Спорт-Экспресс13:55

Зачем расширять РПЛ и кто такой Арсен Нольтрофеич. Пять вопросов по итогам недели

Матч ТВ17:00

«Томь» – «Уфа»: всё ли решено?

Все про Спорт рувчера в 06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Обновлено в 12:03
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Технологии

Приведены доводы в пользу влияния оргазма на зачатие

Член Комитета по эволюционной биологии Чикагского университета Роберт Мартин провел анализ исследований, сделав выводы, что оргазм оказывает влияние на зачатие.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Обновлено в 16:01
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей

Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.
Обновлено в 17:01
Спорт

Российские волейболисты на тай-брейке обыграли Сербию в Лиге наций

Волейболисты сборной России в матче предварительного этапа Лиги наций переиграли команду Сербии.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Футбол

Колумбия вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

В матче 1/8 финала чемпионата мира среди молодежных команд встречались Колумбия и Новая Зеландия.
Обновлено в 17:17
Политика

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» в третьем матче финала НХЛ

"Сент-Луис Блюз" с разгромным счетом проиграл "Бостон Брюинз" в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске растет

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено в 16:56
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Косово открыло два новых фронта

Приштина разозлила Москву и бросила вызов Брюсселю Конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Приштины с Россией и Евросоюзом.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»

В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено в 15:00
Экономика

Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое

Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.
Обновлено в 17:02
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Общество

Лимонов: Планета нас уже не выносит, а мы всё ждём лучшего будущего

О бунте «пипла» против мировых элит, амбициях РПЦ, месте губернаторов в структуре власти, а также о том, что с течением времени обычные люди на планете Земля станут жить намного хуже, в интервью EADaily рассказал писатель, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное