Футбол

Беленов после удаления показал оскорбительный жест болельщикам «Томи»Sport24.ru 11:23

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Вратарь «Уфы» Александр Беленов показал оскорбительный жест в виде среднего пальца болельщикам «Томи» после удаления в Томске в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ.
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