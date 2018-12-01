Футбол
Беленов отразил пенальти во втором матче подряд
Беленов отразил пенальти во втором матче подрядСпорт-Экспрессвчера в 13:41
|24′
Дмитрий Сысуев
Алексей Никитин
Игорь Чайковский
|48′
Павел Долгов
|49′
|49′
Каталин Карп
Павел Долгов
Адлан Кацаев
|55′
|56′
Оливье Тилль
Ловро Бизяк
|69′
Джемал Табидзе
Роланд Гиголаев
Данил Глебов
|70′
|70′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
|75′
|78′
Ловро Бизяк
|84′
Алексей Никитин
Анжи
|Вратарь
22
|Защитник
3
24
25
30
|Полузащитник
5
17
29
|Нападающий
Уфа
|Вратарь
31
|Защитник
8
15
27
33
55
|Полузащитник
|Нападающий
44
57
32-летний вратарь справился с одиннадцатиметровым во втором матче подряд. В игре 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) Беленов отразил пенальти, который пробивал полузащитник Денис Попович.
Спорт-Экспрессвчера в 13:41
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