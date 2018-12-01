Футбол

Беленов отразил пенальти во втором матче подряд
Спорт-Экспресс
вчера в 13:41

Анжи — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
24′
Дмитрий Сысуев
Алексей Никитин
Игорь Чайковский
48′
Павел Долгов
49′
49′
Каталин Карп
Павел Долгов
Адлан Кацаев
55′
56′
Оливье Тилль
Ловро Бизяк
69′
Джемал Табидзе
Роланд Гиголаев
Данил Глебов
70′
70′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
75′
78′
Ловро Бизяк
84′
Алексей Никитин
32-летний вратарь справился с одиннадцатиметровым во втором матче подряд. В игре 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) Беленов отразил пенальти, который пробивал полузащитник Денис Попович.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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