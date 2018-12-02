Футбол

Беленов догнал Акинфеева по числу отраженных пенальти
Матч ТВ
вчера в 15:57

Анжи — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
24′
Дмитрий Сысуев
Алексей Никитин
Игорь Чайковский
48′
Павел Долгов
49′
49′
Каталин Карп
Павел Долгов
Адлан Кацаев
55′
56′
Оливье Тилль
Ловро Бизяк
69′
Джемал Табидзе
Роланд Гиголаев
Данил Глебов
70′
70′
Ондрей Ванек
Иван Пауревич
Андрес Понсе
Апти Ахъядов
75′
78′
Ловро Бизяк
84′
Алексей Никитин
Голкипер «Уфы» Александр Беленов догнал вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева по числу отраженных пенальти в чемпионате России. 32-летний Беленов отразил 11-метровые штрафные в двух матчах РПЛ подряд.
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