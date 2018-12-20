Экономика

«Белая птица» может стать частью «Черкизово»
Гипер НН
04:38

«Белая птица — Курск» входит в состав агрохолдинга «Белая птица», который ранее также являлся одним из ключевых игроков рынка. По итогам 2017 года предприятие выпустило свыше 300 тысяч тонн мяса птицы. А вот 2018 год стал для компании не слишком удачным.
Гипер НН04:38

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«Белая птица» может стать частью «Черкизово»

Гипер НН04:38

Группа «Черкизово» покупает «Белую птицу»

Агробук02:41

Предприятие «Белой птицы» купит группа «Черкизово»

Метагазета00:00

«Белая птица» долетела до продажи

Коммерсантъвчера в 18:14

Крупнейший производитель мяса птицы в России – «Черкизово» расширяет производство

Ведомостивчера в 17:05
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Финансы

Украина получила первый транш от МВФ по новой программе

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Экономика

Совет федерации одобрил повышение МРОТ на 117 рублей

Совет федерации одобрил законопроект о повышении ежемесячного минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до 11 280 руб.
Обновлено в 03:51
Экономика

Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:38
Финансы

Курс доллара опустился ниже 68 рублей

Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Экономика

«Ростех» выкупит у группы ИСТ 9,3% в Объединенной вагонной компании

«Ростех» приобретет у группы ИСТ 9,33% акций крупнейшего вагоностроительного холдинга России — «Объединенной вагонной компании» (ОВК), сообщает госкорпорация.
Обновлено в 01:49
Экономика

Ozon запустит сервис P2B-кредитования

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать сервис P2B-кредитования (выдача займов юрлицу или ИП физлицом).
Обновлено в 02:24
Экономика

Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта

Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

В России утверждена новая профессия

В России появился новый вид профессиональной деятельности. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:13
Финансы

Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря

Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

Почти 80% российской молодежи занимается спортом

Не менее 79% российской молодежи активно вылечено в занятия спортом, заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 05:01
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Экономика

Россия поднялась в рейтинге стран по ведению бизнеса по версии Forbes

Россия заняла 55-е место в рейтинге стран по условиям ведения бизнеса в 2018 году, опубликованном 20 декабря американским журналом Forbes.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика

Самых дешевых крабов обнаружили на Кавказе

Самый дорогой коньяк авторы обнаружили в Центральном и Дальневосточном федеральном округах: 3644,8 и 3665,8 рубля за бутылку объемом 0,7 литра соответственно.
Обновлено в 01:52
Экономика

Патрушев рассказал об увеличении урожая зерна в России к 2036 году

России по силам добиться увеличения урожаев зерна и выйти на сбор зерновых культур в 150 миллионов тонн к 2036 году, заявил в интервью РИА Новости глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Обновлено в 03:13
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Черкизово
Российская компания
Российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Группа Черкизово». Штаб-квартира - в Москве.
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