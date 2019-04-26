Энергетика
Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в маеРоссийская газета вчера в 14:20
В свою очередь, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заверил, что также в мае Беларусь восстановит в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов.
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РЫБАКОВ: ОЖИДАЕМ, ЧТО В МАЕ ВОССТАНОВИМ ПЕРЕРАБОТКУ И ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Financial Oneвчера в 13:43
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
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