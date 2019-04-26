Энергетика
Беларусь восстановит экспорт нефтепродуктов в маеРоссийская газета вчера в 14:20
В свою очередь, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заверил, что также в мае Беларусь восстановит в полном объеме переработку нефти и экспорт нефтепродуктов.
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РЫБАКОВ: ОЖИДАЕМ, ЧТО В МАЕ ВОССТАНОВИМ ПЕРЕРАБОТКУ И ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Financial Oneвчера в 13:43
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Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу
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Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
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Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
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В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
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Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
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Обновлено в 07:30
Теннис
Надаль: хотел бы видеть Тима на первой строчке мирового рейтинга
Есть несколько теннисистов, которые могут в скором времени добраться до первой строчки. Тим является очень хорошим игроком.
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Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года
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В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
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Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Путешествия
Эксперты из Японии завершили тур по Транссибу
Целью экспертного тура было оценить возможности для увеличения японского турпотока в регионы, расположенные на Транссибе - самой длинной железной дороге мира, ее протяженность 9288,2 км, и путешествие по ней на поезде по системе "все включено" было выбрано в качестве оптимального формата ознакомительной поездки по России.
Обновлено в 08:31
Игры
Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются
Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
Обновлено в 10:32
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Здоровье
В шести регионах Канады наблюдается вспышка сальмонеллеза - CBC
Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в шести регионах Канады. Здесь сальмонеллезом заболели свыше 70 человек.
Обновлено в 20:05
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
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Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
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Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Гаджеты
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В компании дали такой комментарий после недавнего скандального случая.
Обновлено в 13:50
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин не исключил возможности встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Экономика
Россия обсуждает целесообразность допуска частных компаний в Арктику
Власти РФ обсуждают возможность допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике, это очень серьёзный вопрос и зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:46
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33