Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на УкраинуРоссийская газета 09:19

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши

Новая газета09:52

Украина приостановила прием нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:04

Белоруссия приостановила транзит на Украину из-за отсутствия резервуаров для «грязной» нефти на ее территории

Финмаркет08:32

Минск заявил об остановке транзита нефти в направлении Украины и Польши

РБК08:39

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Интерфакс08:36

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

ТАСС09:04

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Finam.Ru08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Здоровье

В Самарской области будут развивать ГЧП в инфраструктурных проектах

Напомним, что в Москве на VI инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП" стало известно, что по итогам прошлого года Самарская область осталась в лидерах по уровню развития государственно-частного партнерства среди всех субъектов РФ.
Обновлено в 10:22
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Игры

Valve бесплатно раздает игру Guacamelee

Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»

Супруги были на грани расставания. Анна Хилькевич и Артур Волков в браке уже три года. Супруги воспитывают дочерей: Арианну и Марию.
Обновлено в 00:00
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Экономика

Росреестр отчитался о росте числа ипотечных сделок в Москве

Показатель четырех месяцев текущего года на 24% превышает количество ипотечных сделок в январе — апреле 2018 года: 28,9 тыс. против 23,3 тыс. соответственно, говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 07:26
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Авто

АвтоВАЗ начал отгружать внедорожные Lada Granta

Одним из автолюбителей был замечен автовоз, перевозивший автомобиль новой вседорожной модели Lada Granta.
Обновлено в 03:56
Футбол

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».
Обновлено в 10:59
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Матвиенко обсудила с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила тему Идлиба на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика

Меркель рассчитывает на скорую встречу с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на скорую встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, но конкретные сроки ее проведения пока неизвестны.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Общество

Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели

Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Авто

В России отзывают около 500 автомобилей Audi Q5

Обновлено в 09:10
Космос

Discovery смоделировал падение на Землю огромного астероида

Обновлено 14 мая в 14:14
Наука

Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное