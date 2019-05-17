Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на УкраинуРоссийская газета 09:19
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Политика
Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.
Обновлено в 09:57
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 16:04
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Обновлено в 08:37
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Теннис
Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме
Обновлено в 08:32
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Меру пресечения избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва
Меру пресечения в виде заключении под стражу избрали авиадебоширу рейса Новосибирск-Москва.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Технологии
AliExpress будет доставлять посылки в «Пятерочку»
По состоянию на 31 марта текущего года в управлении ритейлера находится 14799 магазинов, из которых 13917 – принадлежат сети «Пятерочка», 711 магазинов «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело. Голливудская дива опубликовала в Instagram новое фото.
Обновлено в 10:02
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38