Беларусь ожидает, что «Дружба» проработает вполсилы около годаСоюзное Вече вчера в 08:42

с чего всё началось

На полную очистку трубопровода от загрязненной российской нефти уйдет не меньше восьми месяцев В ближайший год нефтепровод «Дружба» будет работать вполсилы.

Беларусь ожидает, что «Дружба» проработает вполсилы около года

Происшествия В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.

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Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

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