Энергетика

Беларусь ожидает, что «Дружба» проработает вполсилы около годаСоюзное Вече вчера в 08:42

На полную очистку трубопровода от загрязненной российской нефти уйдет не меньше восьми месяцев В ближайший год нефтепровод «Дружба» будет работать вполсилы.
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с чего всё началось
Очистка трубопровода «Дружба» от загрязненной нефти займет восемь месяцев, сообщил
 главный инженер белорусского оператора «Гомельтранснефть» Андрей Вериго в интервью изданию «Вестник Балнефтехима».
Дождьвчера в 08:40

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«Белнефтехим» оценил сроки работы нефтепровода «Дружба» вполсилы

Газета.Ruвчера в 12:17

Белорусский оператор «Дружбы» сообщил, что очистка нефтепровода займет восемь месяцев

ТАССвчера в 07:45

В Белоруссии прогнозируют, что «Дружба» будет работать в полсилы еще год

Росбалтвчера в 09:00

Нефтепровод «Дружба» год будет работать вполсилы

Интерфаксвчера в 08:01

В Минске заявили о неспособности «Дружбы» работать в полную силу еще год

РБКвчера в 10:11

В Белоруссии ожидают, что «Дружба» еще год будет работать вполсилы

РИА Новостивчера в 07:31

«Будем компаундировать»

Независимая газета23 июня в 12:23
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Происшествия

В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус

Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика

Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии

Оклады российских чиновников вырастут. Это один из основных пунктов реформы государственной гражданской службы.
Обновлено в 01:25
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Boeing оставил самолеты на автопарковке

Компания Boeing разместила несколько самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 00:40
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 23 июня в 21:45
Политика

«Новая церковь» Украины отстранила Филарета от управления епархией

«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», - сказал Зоря.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено вчера в 11:22
Культура

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Обновлено в 00:09
Происшествия

Взрывы на военном складе в Казахстане не прекратились

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь продолжаются взрывы, тушение пожара приостановлено, сообщил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:59
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено вчера в 18:00
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников»

В подтверждение своих слов, Садальский приводит отрывок из интервью Сафронова, в котором он рассказывает о знакомстве и общении с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником

Актер Максим Аверин опубликовал фотографию Андрея, назвав того мошенником.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу

Атакующий полузащитник бразильской команды «Васко да Гама» Лукас Сантос привлёк внимание московского ЦСКА.
Обновлено в 00:07
Происшествия

В Красноярске женщина родила ребенка в городском автобусе

Обновлено в 00:41
Космос

Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
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Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
ЖКХ

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено вчера в 04:03
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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