Путешествия
Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристовРоссийская газета 08:23
В Беларуси для туристов открыли зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.
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Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину
Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Футбол
Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Хоккей
«Баффало» отправил в отставку главного тренера Фила Хаусли
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли покинул свой пост.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Обновлено в 12:34
Общество
В Омске детский паровозик проехался под песни Rammstein
Обновлено в 11:31
Общество
Матвиенко больше любит дарить, чем принимать
Побыть с семьей в любимом городе — подарок, который сама себе делает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:57
Хоккей
Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра
Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина
Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Здоровье
Минздрав дал советы о правильном питании
Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Политика
Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского
Зеленский разжигал вражду и унижал человеческое достоинство. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко абсолютно уверена в этом.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Наука
Ученые развеяли главный миф о сахаре
Группа ученых из Великобритании и Германии провела исследования и пришла к выводу, что сахар негативно влияет на человеческий организм.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка
Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.
Обновлено в 08:36