Футбол

Беларусь — Германия 0:2LiveSport.ru 16:32

Беларусь — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Борисов-арена»
13′
Лерой Сане
Валерий Громыко
Никита Корзун
57′
62′
Марко Ройс
Денис Лаптев
Максим Скавыш
63′
Юрий Ковалев
Михаил Гордейчук
69′
71′
Серж Гнабри
Юлиан Дракслер
76′
Марко Ройс
Юлиан Брандт
Игорь Шитов
77′
81′
Илкай Гюндоган
Леон Горетцка
Никита Корзун
90′+4′
Сборная Германии одержала победу над командой Белоруссии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 12-й минуте прошёл проникающий пас Киммиха в штрафную белорусов, Лерой Зане легко убрал с пути защитника и пробил точно в цель.
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