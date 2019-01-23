Футбол

Бекхэм стал совладельцем ФК «Солфорд Сити»Известия 09:42

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал совладельцем ФК «Солфорд Сити» пятого дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Уточняется, что 43-летний футболист приобрел 10% акций «Солфорда».
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Валлийский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером национальной сборной Уэльса. На протяжении всей своей карьеры выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», за который провёл 963 официальных матча. Является самым титулованным игроком в истории британского футбола. 19 мая 2013 года стал первым футболистом, выигравшим 13 чемпионских титулов высшего дивизиона Англии.
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