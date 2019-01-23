Бекхэм стал совладельцем ФК «Солфорд Сити»Известия 09:42

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал совладельцем ФК «Солфорд Сити» пятого дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Уточняется, что 43-летний футболист приобрел 10% акций «Солфорда».

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