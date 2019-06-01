Футбол
Бекхэм предложил Суаресу перейти в его клуб в Майами летом 2020 годаSports.ru 08:22
По информации Catalunya Radio, Бекхэм уже предложил 32-летнему уругвайцу четырехлетний контракт на выгодных финансовых условиях. Если Суарес согласится перейти в «Интер», то трансфер будет осуществлен летом 2020 года. Суарес выступает за «Барселону» на протяжении пяти сезонов.
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