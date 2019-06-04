Футбол
Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»Советский спорт 05:12
Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему Барселоны Луису Суаресу стать игроком Интер Майами. 44-летний англичанин рассчитывает подписать с уругвайским форвардом контракт на четыре года. Отмечается, что Суарес обдумывает предложение Бекхэма.
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Обновлено в 08:19
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Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
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Обновлено в 08:25
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Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии
"Во вторник спасатели нашли тело ребенка в подмостовом пространстве реки Черек, возле селения Октябрьское и передали его следственно-оперативной группе", - сказал собеседник агентства.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
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Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
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