Футбол
Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»Советский спорт 05:12
Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему Барселоны Луису Суаресу стать игроком Интер Майами. 44-летний англичанин рассчитывает подписать с уругвайским форвардом контракт на четыре года. Отмечается, что Суарес обдумывает предложение Бекхэма.
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