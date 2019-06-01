Футбол

Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»Советский спорт 05:12

Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему Барселоны Луису Суаресу стать игроком Интер Майами. 44-летний англичанин рассчитывает подписать с уругвайским форвардом контракт на четыре года. Отмечается, что Суарес обдумывает предложение Бекхэма.
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