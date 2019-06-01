Футбол

Бекхэм предложил Луису Суаресу стать игроком «Интер Майами»Советский спорт 05:12

Как сообщает El Mundo Deportivo, Дэвид Бекхэм предложил нападающему Барселоны Луису Суаресу стать игроком Интер Майами. 44-летний англичанин рассчитывает подписать с уругвайским форвардом контракт на четыре года. Отмечается, что Суарес обдумывает предложение Бекхэма.
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Бекхэм предложил Суаресу перейти в его клуб из Майами в 2020 году

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Матч ТВ04:45

Бекхэм хочет переманить Суареса в «Майами»

Советский спорт10:12
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Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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