Бекхэм предложил Икарди перейти в его клубГазета.Ru 04:58

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди перейти в его клуб "Интер Майами". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

Политика Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Политика Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.

Армия и оружие CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Авто Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения Как показал опрос, проведенный в ноябре 2018 года, самый высокий процент автовладельцев, считающих свою машину, в первую очередь, средством передвижения – среди владельцев Geely (97%).

Финансы Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.

Происшествия В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.

Общество Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Футбол Джампаоло покинул «Сампдорию». Он возглавит «Милан» Ожидается, что в Генуе Джампаоло сменит экс-тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. Сам же Джампаоло возглавит «Милан».

Музыка Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым» Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".

Политика Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.

Политика Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса.

Наука Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.

Армия и оружие Су-34 уничтожил с Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.

Наука Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.

Шоу-бизнес 50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.

Хоккей НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса» Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.

Происшествия Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100 Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.

Здоровье Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Шоу-бизнес Ольга Зарубина призналась, что была беременна от второго мужа Певица и актриса Ольга Зарубина в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала, что была беременна от второго мужа Владимира Евдокимова.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.