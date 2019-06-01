Футбол
Бекхэм предложил Икарди перейти в его клубГазета.Ru 04:58
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди перейти в его клуб "Интер Майами". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
Футбол
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Как утверждает Sky Sport Italia, Манолас согласовал личный контракт с «Наполи» и теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера.
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Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
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Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
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Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
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Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
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