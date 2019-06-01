Футбол

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клубГазета.Ru 04:58

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди перейти в его клуб "Интер Майами". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.
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СМИ: Бэкхем пригласил Икарди в «Майами»

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Икарди может перейти в клуб Бекхэма

Soccer.ruвчера в 19:09

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

Газета.Ru04:58

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб MLS

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СМИ: Бекхэм предложил Икарди перейти в MLS

Спорт-Экспресс02:47

Бекхэм зовёт Икарди в МЛС

Sport.ru03:59

СМИ: Бекхэм пригласил нападающего «Интера» Икарди перейти в его клуб

ТАСС06:02
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Мауро Икарди
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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