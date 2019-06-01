Бекхэм предложил Икарди перейти в его клубГазета.Ru 04:58

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди перейти в его клуб "Интер Майами". Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

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