Футбол
Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связокМатч ТВ 05:14
Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, получившего травму крестообразных связок колена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Политика
Переговоры Путина и Макрона продлились более 3,5 часов
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в Форте Брегансоне завершились, они продолжались более 3,5 часов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Киберспорт
«Ведьмак 3: Дикая охота» выйдет на Nintendo Switch в октябре
Студия CD PROJEKT RED в рамках gamescom 2019 объявила дату выхода ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки
Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
«У Волочковой будет инфаркт»: Лобода села на шпагат
Светлана Лобода не первый раз демонстрирует свою растяжку. Однако 36-летняя певица никогда не показывала публике шпагат.
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Технологии
В Китае хотят массово продавать клонированных котов
Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
Обновлено в 05:00
Политика
Twitter запретил рекламу государственным СМИ
Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Авто
Длинноходная или короткоходная: какая подвеска лучше?
В свою очередь, короткоходная подвеска (например, на Kia Ceed, а особенно ProCeed) обеспечит вам минимальные крены при прохождении поворотов и хорошую управляемость в целом.
Обновлено в 05:00
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Общество
Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»
Естественная убыль населения в Калужской области, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Энергетика
В Кишиневе рассказали о переговорах с «Газпромом» о «Турецком потоке»
Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.
Обновлено в 05:18
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34