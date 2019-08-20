Футбол
Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связокМатч ТВ 05:14
Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, получившего травму крестообразных связок колена.
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