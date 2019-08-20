Футбол
Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связокМатч ТВ 05:14
Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, получившего травму крестообразных связок колена.
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Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
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Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским
Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, заявил российский лидер Владимир Путин, который находится с официальным визитом во Франции.
Обновлено вчера в 11:42
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Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп
На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Глава Финляндии рассказал о возможных темах переговоров с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, какие темы планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 21 августа в Хельсинки.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Футбол
«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»
«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
Обновлено в 05:39
Политика
Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка
Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Обновлено в 06:18
Технологии
Ледокол «Михаил Сомов» доставил груз на 37 полярных станций
Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" во вторник вернулось в Архангельск, доставив грузы на 37 полярных станций в Арктике, сообщил ТАСС начальник рейса Дмитрий Ларионов.
Обновлено в 05:14
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
«Волочкова отдыхает»: Лобода показала идеальный шпагат на траве
Певица продемонстрировала шпагат на траве. Лобода позирует в спортивном топе и коротких шортах.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Составлен рейтинг крупнейших должников России
Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Футбол
Жардим призвал руководство «Монако» купить ему четырех игроков
По информации источника, португальский специалист попросил руководство клуба подписать минимум четырех новых игроков.
Обновлено в 04:39
Кино
Хоакин Феникс стал главным претендентом на «Оскар»
Обновлено вчера в 20:26