Футбол

Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связокМатч ТВ 05:14

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Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, получившего травму крестообразных связок колена.
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Легенда «Ман Юнайтед» Бекхэм поддержал получившего травму игрока «Ман Сити» Сане

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Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связок

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Бекхэм поддержал Зане, получившего повреждение крестообразных связок

Матч ТВ05:14

Бекхэм поддержал Сане

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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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