Футбол
Бекхэм хочет пригласить Де Росси в «Майами»Sport24.ru вчера в 18:01
Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в МЛС. По информации AS, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы пригласить 35-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента. Итальянец — одна из главных трансферных целей клуба.
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