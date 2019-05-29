Футбол

Бекхэм хочет пригласить Де Росси в «Майами»Sport24.ru вчера в 18:01

Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в МЛС. По информации AS, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы пригласить 35-летнего футболиста, который находится в статусе свободного агента. Итальянец — одна из главных трансферных целей клуба.
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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