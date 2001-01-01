Футбол

Беким Балай: «„Ахмат“ сделал все возможное для победы»Матч ТВ 02:26

Оренбург — Ахмат
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Савелий Козлов
3′
Сергей Терехов
4′
Сергей Бреев
25′
38′
Раванелли
48′
Олег Иванов
56′
Беким Балай
Сергей Бреев
Андрей Козлов
59′
Михаил Сиваков
60′
Савелий Козлов
Вадим Афонин
69′
Денис Попович
73′
77′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Денис Попович
Андреа Чуканов
82′
84′
Олег Иванов
Магомед Митришев
84′
Раванелли
Одисе Роши
Андрей Малых
90′+1′
Нападающий «Ахмата» Беким Балай подвел итог победы над «Оренбургом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.
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