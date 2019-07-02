Футбол

Бекао продолжит карьеру в «Удинезе»Sport24.ru вчера в 19:37

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Защитник «Баия» Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА, перейдет в «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильского клуба Гильерме Белинтани. ЦСКА, который имел приоритет при выкупе прав игрока, не смог договориться с бразильцем о новом контракте.
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