«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.

Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»

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