Футбол
Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»Спорт-Экспресс 10:24
«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала об увлечениях 16-летнего сына
Юлия Высоцкая раскрыла секрет и рассказала об увлечениях 16-летнего сына Петра Кончаловского.
Обновлено в 07:59
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Марселе, откуда российского лидера на вертолете доставят в летнюю резиденцию главы Франции форт де Брегансон.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Депутат Госдумы от Татарстана раскритиковал инициативу Минздрава по штрафованию курильщиков
Врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич раскритиковал инициативу Минздрава, который предложил снижать зарплату в зависимости от количества и длительности перекуров сотрудников.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo создадут аналог AirDrop
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo опубликовали в WeChat совместное заявление о разработке нового сервиса быстрой передачи файлов между устройствами, сообщает The Verge.
Обновлено в 09:28
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола
Пресс-служба ФИФА объявила имена десяти претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, который вручается за самый красивый гол сезона.
Обновлено в 10:42
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве
Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Сирийская армия вышла на подступы к Хан-Шейхуну
Правительственные силы развивают наступление на южных подступах.
Обновлено в 05:00
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Футбол
Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Политика
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Футбол
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова
Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Футбол
Хавбек тульского «Арсенала» признан лучшим молодым игроком Замбии
Пресс-служба тульского "Арсенала" сообщила, что 20-летний полузащитник команды Кингс Кангва был признан лучшим молодым футболистом Замбии в 2019 году. 👑👏🎊Поздравляем! 🔝🇿🇲20-летний полузащитник оружейников Кингс Кангва признан лучшим молодым футболистом Замбии в 2019 году! pic.twitter.com/vgqlJT86rc — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 19, 2019 Кангва перешел в ряды "оружейников" этим летом.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов
Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.
Обновлено в 07:45
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний вслед за повышением суверенных рейтингов Российской Федерации.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В рисе из Вьетнама в Петербурге нашли способную заразить холерой муху
В Санкт-Петербурге в доставленных из Вьетнама контейнерах с рисом нашли муху-горбатку, которая вызывает у человека опасные болезни, в том числе холеру.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа
Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 09:28
Игры
Зомби и наноботы: Tencent анонсировала Synced: Off Planet
В преддверии открытия игровой выставки gamescom 2019 китайская компания Tencent анонсировала новый проект, над которым работает её шанхайская студия NEXT.
Обновлено в 09:07
Авто
«Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников
Обновлено в 06:32