Футбол

Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»Спорт-Экспресс 10:24

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
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«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19. 23-летний бразилец провел в составе армейцев 36 матчей во всех турнирах.
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Бекао пожелал ЦСКА удачи в матче со «Спартаком»

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