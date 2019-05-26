Футбол
Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплатеЕвро-футбол.ру вчера в 02:59
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами". По информации портала "Евро-футбол.ру", руководство "красно-синих" так и не сумело договориться с 23-летним бразильцем по условиям личного контракта.
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Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
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Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
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AMD представила видеокарты Radeon RX 5000
Компания AMD анонсировала семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi.
Обновлено в 02:57
Общество
Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face
Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
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Авто
УАЗ напомнил о «Головастике» для «дальнобойщиков»
Обновлено в 02:18
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт
Максим Куликов подписал контракт с «Локомотивом»
Блокирующий Максим Куликов заключил контракт с "Локомотивом", информирует сайт новосибирского клуба.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Теннис
Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 02:32
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Авто
Renault и Fiat Chrysler обсуждают возможное слияние
Благодаря возможному слиянию автокомпаний станет возможным значительно активизировать деятельность в Соединенных Штатов и Европе, где спрос на технику остается достаточно высоким.
Обновлено в 01:17
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
Зидан хочет оставить Рамоса в «Реале»
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан хочет убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
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Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Гаджеты
Спорные планшеты Google Pixel Slate стали дешевле
Напомним, Google недавно заявила, что не намерена закрывать направление планшетов и ноутбуков, так что новый Pixel Slate мы когда-нибудь также увидим.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских хочет деток – Андрей Данилко
Данилко признался, что незадолго до свадьбы Каменских признавалась, что хочет уже стать мамой.
Обновлено в 02:03