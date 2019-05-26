Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплатеЕвро-футбол.ру вчера в 02:59

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами". По информации портала "Евро-футбол.ру", руководство "красно-синих" так и не сумело договориться с 23-летним бразильцем по условиям личного контракта.

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

Общество В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Экономика В Auchan зачастили арендодатели Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.

Политика В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Гаджеты AMD представила видеокарты Radeon RX 5000 Компания AMD анонсировала семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi.

Общество Тюменский детский омбудсмен против отмены концерта рэпера Face Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов против отмены концерта рэпера Face в Тюмени.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Хоккей Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019 Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.

Спорт Максим Куликов подписал контракт с «Локомотивом» Блокирующий Максим Куликов заключил контракт с "Локомотивом", информирует сайт новосибирского клуба.

Теннис Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Авто Renault и Fiat Chrysler обсуждают возможное слияние Благодаря возможному слиянию автокомпаний станет возможным значительно активизировать деятельность в Соединенных Штатов и Европе, где спрос на технику остается достаточно высоким.

Политика Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Футбол Зидан хочет оставить Рамоса в «Реале» Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан хочет убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.

Политика Госпитализирован губернатор Иркутской области Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Гаджеты Спорные планшеты Google Pixel Slate стали дешевле Напомним, Google недавно заявила, что не намерена закрывать направление планшетов и ноутбуков, так что новый Pixel Slate мы когда-нибудь также увидим.