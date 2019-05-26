Футбол

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплатеЕвро-футбол.ру вчера в 02:59

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами". По информации портала "Евро-футбол.ру", руководство "красно-синих" так и не сумело договориться с 23-летним бразильцем по условиям личного контракта.
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Гончаренко: «У Влашича и Бекао есть желание остаться в ЦСКА. Надеюсь, в ближайшее время все утрясем»

Sport24.ruвчера в 10:12

Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА

Чемпионатвчера в 10:09

Родригу Бекао: «Не знаю, останусь ли в ЦСКА, но очень хочу»

Спорт-Экспрессвчера в 09:56

Родриго Бекао: Очень хочу остаться в ЦСКА, про «Удинезе» ничего не знаю

Советский спортвчера в 10:31

СМИ: Бекао покинет ЦСКА из-за разногласий по зарплате

Матч ТВвчера в 03:16

СМИ: Бекао покинет ЦСКА из-за разногласий по зарплате

Sportbox.RUвчера в 03:16

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

Евро-футбол.рувчера в 02:59
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Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей

Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Армия и оружие

Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Трамп встретился с новым императором Японии

Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Итоги выборов в Европарламент: прежние лидеры теряют большинство

В Европе подводят итоги выборов в Европарламент. В Греции премьер-министр объявил досрочные парламентские выборы после поражения его партии.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

На Украине оценили убытки от конфликта с Россией

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Финансы

Назван основной риск для курса рубля

В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье

Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары

Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено 25 мая в 22:02
Происшествия

Сильное землетрясение произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»

Обновлено вчера в 21:00
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