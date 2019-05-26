Футбол
Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплатеЕвро-футбол.ру вчера в 02:59
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами". По информации портала "Евро-футбол.ру", руководство "красно-синих" так и не сумело договориться с 23-летним бразильцем по условиям личного контракта.
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Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей
Сборная России завоевала бронзу Чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Армия и оружие
Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Депутат прокомментировал недавнее заявление олигарха Игоря Коломойского, который предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг МВФ.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей
Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии
Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Итоги выборов в Европарламент: прежние лидеры теряют большинство
В Европе подводят итоги выборов в Европарламент. В Греции премьер-министр объявил досрочные парламентские выборы после поражения его партии.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
На Украине оценили убытки от конфликта с Россией
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Финансы
Назван основной риск для курса рубля
В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Ученые рассказали, чью кровь предпочитают комары
Специалисты выяснили, каких людей и почему комары кусают чаще. Большего всего кровососущих привлекают любители сладостей и пива.
Обновлено 25 мая в 22:02
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Перу
Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Обновлено вчера в 21:00