Футбол

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплатеЕвро-футбол.ру 02:59

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами". По информации портала "Евро-футбол.ру", руководство "красно-синих" так и не сумело договориться с 23-летним бразильцем по условиям личного контракта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Родриго Бекао: Очень хочу остаться в ЦСКА, про «Удинезе» ничего не знаю

Советский спорт10:31

Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА

Чемпионат10:09

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

Евро-футбол.ру02:59

Гончаренко: «У Влашича и Бекао есть желание остаться в ЦСКА. Надеюсь, в ближайшее время все утрясем»

Sport24.ru10:12

СМИ: Бекао покинет ЦСКА из-за разногласий по зарплате

Матч ТВ03:16

СМИ: Бекао покинет ЦСКА из-за разногласий по зарплате

Sportbox.RU03:16

Родригу Бекао: «Не знаю, останусь ли в ЦСКА, но очень хочу»

Спорт-Экспресс09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Футбол

Виктор Гончаренко: «Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА»

Обновлено в 09:48
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Финансы

Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге

ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
Обновлено в 18:18
Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России, посла БК "Лига Ставок" после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Авто

«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала

Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Футбол

Милнер: Месси назвал меня ослом

Обновлено в 08:31
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика

Нетаньяху пригрозил распустить парламент Израиля

Нетаньяху должен сформировать коалицию в Кнессете до 29 мая, но не может этого сделать из-за разногласий партий по поводу законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в армию, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».
Обновлено в 16:58
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Происшествия

Трое детей погибли в результате пожара в Новосибирской области

Обновлено в 14:21
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Минобороны намерено ужесточить правила призыва на службу

Как сообщают "Известия", соответствующие поправки Минобороны предлагает внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Обновлено в 17:45
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Общество

Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака

Обновлено в 12:38
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Религия

В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах

Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Умер бывший командующий Северо-Кавказским округом ВВ МВД

На 81-м году жизни умер генерал-лейтенант Юрий Анатольевич Косполапов, в 1993 году возглавивший тогда только сформированный Северо-Кавказский округ ВВ МВД.
Обновлено в 12:51
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Политика

В Украине неизвестные захватили храм УПЦ

Сообщается, что в селе Васлововцы неизвестные сорвали ворота на территории одного из храмов и ворвались в здание церкви.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено в 08:42
Авто

Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу

В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Гаджеты

В Mac обнаружили проблему в безопасности, позволяющую устанавливать вредоносное ПО

В Mac обнаружена новая уязвимость, посредством которой киберпреступники могут устанавливать на устройство вредоносное ПО без ведома владельца.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Политика

В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.
Обновлено в 19:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное