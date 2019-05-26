Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплатеЕвро-футбол.ру 02:59

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами". По информации портала "Евро-футбол.ру", руководство "красно-синих" так и не сумело договориться с 23-летним бразильцем по условиям личного контракта.

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

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