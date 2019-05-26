Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКАЧемпионат 10:09

Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао после победы со счётом 6:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» затронул тему своего будущего в клубе.

Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА

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