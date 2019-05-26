Футбол

Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКАЧемпионат 10:09

Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао после победы со счётом 6:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» затронул тему своего будущего в клубе.
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Родриго Бекао: Очень хочу остаться в ЦСКА, про «Удинезе» ничего не знаю

Советский спорт10:31

Гончаренко: «У Влашича и Бекао есть желание остаться в ЦСКА. Надеюсь, в ближайшее время все утрясем»

Sport24.ru10:12

Родригу Бекао: «Не знаю, останусь ли в ЦСКА, но очень хочу»

Спорт-Экспресс09:56

Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА

Чемпионат10:09

СМИ: Бекао покинет ЦСКА из-за разногласий по зарплате

Матч ТВ03:16

СМИ: Бекао покинет ЦСКА из-за разногласий по зарплате

Sportbox.RU03:16

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

Евро-футбол.ру02:59
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Политика

Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы

Обновлено в 10:29
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Обновлено в 08:59
Футбол

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Обновлено в 11:09
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено 24 мая в 23:10
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

Обновлено в 11:50
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Ленобласти на полицейского напали с дробовиком возле ночного клуба

Как сообщает телеграм-канал "112", сотрудника полиции нашли без сознания рядом с ночным заведением "Марсель" в ночь на 26 мая.
Обновлено в 05:45
Общество

Снаряд времен войны нашли на севере Москвы

На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека

В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:39
Общество

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.
Обновлено вчера в 13:33
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 08:59
Политика

Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела

Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

СМИ: сын экс-сенатора в погоне сбил сотрудника ДПС в Москве

Обновлено в 11:26
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Общество

Плакаты с «трусливым врио» Бегловым появились в Петербурге

Демократическое молодёжное движение «Время» разместило в Санкт-Петербурге плакаты, посвящённые врио губернатора Александру Беглову.
Обновлено в 08:58
Гаджеты

Актуальный Trade-in. Samsung предлагает хорошие скидки за смартфоны Huawei

Samsung решила сыграть на этом поле и предложила владельцам смартфонов Huawei возможность обменять их аппарат на новый смартфон Samsung.
Обновлено вчера в 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
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