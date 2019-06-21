Футбол
Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме»Чемпионат вчера в 09:17
Защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался на аккаунт в «Инстаграме» принципиального соперника его команды – московского «Спартака». Напомним, бразилец, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя», долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Футбол
РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ
Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги
Соседи бывшего главы британского МИДа и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где в данный момент живет бывший министр и его подруга Кэрри Саймондс.
Обновлено в 04:51
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Выксе мужчина зарубил топором бывшую жену и ее родителей
Обновлено вчера в 05:40
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Общество
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли памятный знак воинам-чеченцам
В Волгограде открыли мемориал воинам-чеченцам, сражавшимся в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным
Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Сирийская армия сбила беспилотник террористов
Обновлено в 10:10
Космос
Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс
Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс, сообщает портал techannels.com.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Политика
«Аэрофлот» предлагает лететь вместо Тбилиси в Ереван
В качестве альтернативы пассажирам предлагается без взимания дополнительной платы изменить пункт перевозки с Тбилиси на Ереван или Владикавказ, но в пределах сроков, действующих по первоначальному билету.
Обновлено в 05:02
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Политика
CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Общество
Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Политика
Польша с пониманием отнеслась к действиям протестующих в Грузии
Министерство иностранных дел Польши сочло «понятным» негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 08:52
Футбол
Полузащитник «Норшелланна» не хочет переезжать в Россию ради ЦСКА
ЦСКА заинтересовался полузащитником "Норшелланна" Андресом Сков Олсеном, информирует ekstrabladet.dk.
Обновлено в 09:20
Авто
В Казахстане продают 20-летнюю «Волгу» без пробега
Много лет «Волга» была законсервирована в гараже в Костанае – городе в Северном Казахстане в заводском полиэтилене на специальных подставках .
Обновлено в 01:21
Происшествия
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск
Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57