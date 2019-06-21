Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме»Чемпионат вчера в 09:17

Защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался на аккаунт в «Инстаграме» принципиального соперника его команды – московского «Спартака». Напомним, бразилец, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя», долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения.

Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме»

Политика В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".

Футбол РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.

Происшествия Соседи вызвали полицию из-за криков Джонсона и его подруги Соседи бывшего главы британского МИДа и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона в ночь на пятницу вызвали полицию к дому, где в данный момент живет бывший министр и его подруга Кэрри Саймондс.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.

Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Общество На Мамаевом кургане в Волгограде открыли памятный знак воинам-чеченцам В Волгограде открыли мемориал воинам-чеченцам, сражавшимся в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Политика Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Космос Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс, сообщает портал techannels.com.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Политика «Аэрофлот» предлагает лететь вместо Тбилиси в Ереван В качестве альтернативы пассажирам предлагается без взимания дополнительной платы изменить пункт перевозки с Тбилиси на Ереван или Владикавказ, но в пределах сроков, действующих по первоначальному билету.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Политика CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.

Авто Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей «Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Общество Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.

Политика Польша с пониманием отнеслась к действиям протестующих в Грузии Министерство иностранных дел Польши сочло «понятным» негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Авто В Казахстане продают 20-летнюю «Волгу» без пробега Много лет «Волга» была законсервирована в гараже в Костанае – городе в Северном Казахстане в заводском полиэтилене на специальных подставках .

Происшествия Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.