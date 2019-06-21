Футбол

Бекао подписался на «Спартак» в «Инстаграме»Чемпионат вчера в 09:17

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Защитник ЦСКА Родриго Бекао подписался на аккаунт в «Инстаграме» принципиального соперника его команды – московского «Спартака». Напомним, бразилец, которого «армейцы» арендовали летом 2018 года у клуба «Байя», долгое время не может договориться с ЦСКА об условиях соглашения.
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Защитник ЦСКА подписался в инстаграме на страницу «Спартака»

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Лидер ЦСКА подписался на страницу «Спартака» в Инстаграме

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Бекао отписался от «Спартака» в «Инстаграме»

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