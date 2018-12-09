Футбол

Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за выявленного повреждения
Евро-футбол.ру
07:16

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Защитник ЦСКА Родриго Бекао полетит на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", однако может не сыграть из-за выявленного после медицинского обследования повреждения. Об этом информирует официальный сайт "армейцев".
Евро-футбол.ру07:16

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Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за травмы

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