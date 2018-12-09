Футбол

Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за травмы
Газета.Ru
08:07

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао прошел медицинское обследование, в результате которого у него было выявлено повреждение одной из мышц задней поверхности бедра, передает "Советский спорт". Бекао полетит с ЦСКА в Мадрид на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".
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