Футбол
Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»Евро-футбол.ру 05:41
Защитник "Баия" Родриго Бекао может продолжить карьеру в составе "Наполи". По информации CalcioNapoli 24, руководство итальянского клуба обратило внимание на бразильца в связи с тем, что команду могут покинуть Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш. Нынешний сезон Бекао провёл на правах аренды в ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Политика
Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
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Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
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Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»
Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено в 16:00
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Политика
Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией
Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Игры
Создатели Chivalry 2 объяснили, почему сиквел стал эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
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Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
"Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Футбол
Рашид Рахимов: «Положительный результат – это всегда хорошо»
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал победу в товарищеском матче над "Види" (2:1).
Обновлено в 17:36
Транспорт
На что могут надеяться авиаперевозчики России и Грузии?
Грузия — популярное направление, и потери перевозчиков будут значительными, уверен командир А320 компании «Аэрофлот» Андрей Литвинов.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Политика
Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Политика
Трамп обещал ужесточить санкции против Ирана
Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
В ливийском Триполи в ходе столкновений между сторонниками Хафтара и центрального правительства сгорел украинский самолет АН-124, который принадлежал ливийской компании, сообщил в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Удмуртии вандалы повредили около 40 могил
Полиция Удмуртии начала проверку по факту осквернения захоронений. На кладбище в селе Красногорское вандалы повредили около 40 могил.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
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Культура
Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»
Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
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Разработана камера для определения утечек на МКС
Обновлено 20 июня в 19:27
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу
Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено в 21:02
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
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2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
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Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05