Футбол
Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»Евро-футбол.ру 05:41
Защитник "Баия" Родриго Бекао может продолжить карьеру в составе "Наполи". По информации CalcioNapoli 24, руководство итальянского клуба обратило внимание на бразильца в связи с тем, что команду могут покинуть Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш. Нынешний сезон Бекао провёл на правах аренды в ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
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