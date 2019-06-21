Футбол

Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»Евро-футбол.ру 05:41

Защитник "Баия" Родриго Бекао может продолжить карьеру в составе "Наполи". По информации CalcioNapoli 24, руководство итальянского клуба обратило внимание на бразильца в связи с тем, что команду могут покинуть Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш. Нынешний сезон Бекао провёл на правах аренды в ЦСКА.
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СМИ: Бекао попал в список интересов «Наполи»

Спорт-Экспресс05:25

В Италии сообщили об интересе «Наполи» к Бекао

Sport24.ru04:58

Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»

Матч ТВ05:42

«Наполи» интересуется Бекао

Советский спорт05:15

Бекао может перейти в «Наполи»

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Защитник ЦСКА подписался в инстаграме на страницу «Спартака»

Газета.Ruвчера в 11:35

Лидер ЦСКА подписался на страницу «Спартака» в Инстаграме

Sport.ruвчера в 09:44
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Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Авто

Suzuki показал серийную версию вседорожного Suzuki Jimny Gan

В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье

Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
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Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

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Политика

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В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
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Спорт

Российские спортсмены завоевали первое золото Европейских игр в Минске

ТАСС отмечает, что в этом виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 05:58
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено вчера в 07:33
Спорт

Краков выбран столицей Европейских игр 2023 года

Польский город Краков выбран столицей третьих Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.
Обновлено в 04:37
Политика

Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено 20 июня в 07:52
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты

Перо Microsoft Surface Pen может обзавестись дисплеем

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию Microsoft на новое перо Surface Pen, предназначенное для работы с портативными компьютерами семейства Surface.
Обновлено в 03:17
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика

Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 02:57
Здоровье

Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко

"Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.
Обновлено в 05:59
Наука

Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта

В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено в 01:40
Политика

Россия объявила о невозможности развития туризма с Грузией

Развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 05:55
Политика

В Киеве проходят похороны Тымчука

В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Политика

Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы

Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Футбол

Источник: футболиста «Спартака» Гулиева оштрафовали за превышение скорости

Обновлено в 05:46
Футбол

«Чайка» подписала экс-игрока «Спартака» и вратаря «Сибири»

Обновлено в 05:51
Здоровье

Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств

Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
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