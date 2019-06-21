Футбол
Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»Евро-футбол.ру 05:41
Защитник "Баия" Родриго Бекао может продолжить карьеру в составе "Наполи". По информации CalcioNapoli 24, руководство итальянского клуба обратило внимание на бразильца в связи с тем, что команду могут покинуть Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш. Нынешний сезон Бекао провёл на правах аренды в ЦСКА.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
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В Италии в продаже появится особая версия Suzuki Jimny Gan, которая предназначена для передвижения по бездорожью.
Обновлено вчера в 15:01
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Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья
Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
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Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
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Путин призвал губернаторов быть ближе к людям
Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
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Российские спортсмены завоевали первое золото Европейских игр в Минске
ТАСС отмечает, что в этом виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 05:58
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Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33
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Краков выбран столицей Европейских игр 2023 года
Польский город Краков выбран столицей третьих Европейских игр, которые пройдут в 2023 году.
Обновлено в 04:37
Политика
Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
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Обновлено 20 июня в 07:52
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
Перо Microsoft Surface Pen может обзавестись дисплеем
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию Microsoft на новое перо Surface Pen, предназначенное для работы с портативными компьютерами семейства Surface.
Обновлено в 03:17
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов
В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Малышева открыла завесу тайны смерти Доренко
"Причиной [смерти] стала не авария, экспертиза показала, что у Сергея был разрыв аорты", - сказала Малышева.
Обновлено в 05:59
Наука
Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта
В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено в 01:40
Политика
Россия объявила о невозможности развития туризма с Грузией
Развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 05:55
Политика
В Киеве проходят похороны Тымчука
В Киеве в центральном доме офицеров проходит церемония прощания с украинским пропагандистом Тымчуком.
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Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Чайка» подписала экс-игрока «Спартака» и вратаря «Сибири»
Обновлено в 05:51
Здоровье
Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств
Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57