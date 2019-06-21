Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»Евро-футбол.ру 05:41

Защитник "Баия" Родриго Бекао может продолжить карьеру в составе "Наполи". По информации CalcioNapoli 24, руководство итальянского клуба обратило внимание на бразильца в связи с тем, что команду могут покинуть Рауль Альбиоль и Влад Кирикеш. Нынешний сезон Бекао провёл на правах аренды в ЦСКА.

Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»

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