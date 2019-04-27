Футбол
Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»Sport24.ru вчера в 08:51
ЦСКА вылетел на гостевой матч 26-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который состоится 28 апреля и начнется в 19:00 мск, сообщает официальный сайт клуба. В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
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Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
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Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
САА уничтожила трех террористов на западе Алеппо
Террористы напали на позиции военных в 360 километрах от Дамаска, в районе Фэмили-хаус на западе Алеппо.
Обновлено в 18:24
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
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Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка
В конечном итоге, к началу шашлычного сезона различные дешевые виды мяса стали дешевле. Больше всего подешевела курятина.
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Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста
Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Здоровье
Что делать при аневризме головного мозга?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено в 12:44
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Политика
Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.
Обновлено в 18:17
Энергетика
«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год
Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что доступ европейских граждан к газопроводу «Северный поток — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год.
Обновлено в 18:31
Общество
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют выйти на весенние субботники
Более 60% россиян собираются стать участниками весеннего субботника, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов
В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Кино
Фильм о пенсионерке из Забайкалья представит Германию на Каннском фестивале
Короткометражный фильм «Дорочка», снятый в забайкальской деревне, представит в этом году на Каннском Кинофестивале Германию.
Обновлено в 18:01
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Боевики ИГИЛ готовят атаки на курорты стран Африки и Азии
Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"1 намерены совершить вылазки на курорты стран Азии и Африки, подобно модели организации атак на Шри-Ланке.
Обновлено в 03:55