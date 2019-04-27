Футбол

Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»Sport24.ru вчера в 08:51

ЦСКА вылетел на гостевой матч 26-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который состоится 28 апреля и начнется в 19:00 мск, сообщает официальный сайт клуба. В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
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Перейра выведет «Краснодар» на матч с ЦСКА

Sportbox.RU11:42

Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 08:51

ЦСКА: Бекао и Дивеев едут с командой в Краснодар

Bobsoccerвчера в 08:23
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Общество

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«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
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Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

САА уничтожила трех террористов на западе Алеппо

Террористы напали на позиции военных в 360 километрах от Дамаска, в районе Фэмили-хаус на западе Алеппо.
Обновлено в 18:24
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
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Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции на сердце

Обновлено в 19:56
Экономика

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

В конечном итоге, к началу шашлычного сезона различные дешевые виды мяса стали дешевле. Больше всего подешевела курятина.
Обновлено в 20:15
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Экономика

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено в 17:29
Здоровье

Что делать при аневризме головного мозга?

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Транспорт

Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы

В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено в 12:44
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Политика

Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.
Обновлено в 18:17
Энергетика

«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить €8 млрд в год

Пресс-служба компании Nord Stream 2 AG заявила, что доступ европейских граждан к газопроводу «Северный поток — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год.
Обновлено в 18:31
Общество

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют выйти на весенние субботники

Более 60% россиян собираются стать участниками весеннего субботника, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:17
Политика

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Кино

Фильм о пенсионерке из Забайкалья представит Германию на Каннском фестивале

Короткометражный фильм «Дорочка», снятый в забайкальской деревне, представит в этом году на Каннском Кинофестивале Германию.
Обновлено в 18:01
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие

Боевики ИГИЛ готовят атаки на курорты стран Африки и Азии

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"1 намерены совершить вылазки на курорты стран Азии и Африки, подобно модели организации атак на Шри-Ланке.
Обновлено в 03:55
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