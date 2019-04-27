Футбол
Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»Sport24.ru вчера в 08:51
ЦСКА вылетел на гостевой матч 26-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который состоится 28 апреля и начнется в 19:00 мск, сообщает официальный сайт клуба. В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
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