Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»Sport24.ru вчера в 08:51

ЦСКА вылетел на гостевой матч 26-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который состоится 28 апреля и начнется в 19:00 мск, сообщает официальный сайт клуба. В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.

Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Футбол Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

Шоу-бизнес Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".

Транспорт «Платон» проследит за автобусами На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Армия и оружие В Китае создали копию российского истребителя Су-35 Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.

Политика В США умер бывший сенатор Лугар В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Транспорт «Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Указ о выдаче паспортов РФ в Донбассе требуют отменить в Раде Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко требует, чтобы Россия отменила указ об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса.

Происшествия У Boeing 767 в небе загорелся двигатель У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика Украинский министр обозвал «мразями» жителей ДНР и ЛНР Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал "мразями" жителей ДНР и ЛНР, желающих получить гражданство РФ.

Футбол Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру» Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.

Футбол Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.

Происшествия На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Армия и оружие В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21 Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Культура Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.