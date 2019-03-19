Футбол
Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спортаСпорт-Экспресс 12:37
Redefining 'valuable' in MVP 💰 pic.twitter.com/qqA1eFzIOU – ESPN (@espn) 19 марта 2019 г.
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Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Технологии
Французы испытали летающий четырехколесный мотоцикл
Французская компания Lazareth Auto-Moto провела серию летных испытаний перспективного летающего четырехколесного мотоцикла LMV 496.
Обновлено вчера в 09:03
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 11:20
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией
Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией.
Обновлено в 13:14
Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Интернет
Instagram начал тестировать функцию онлайн-покупок
Зарегистрированные в Instagram из других стран пользователи по-прежнему могут оплатить выбранный товар на сайте бренда.
Обновлено в 10:06
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Авто
На месте завода Ford во Всеволожске может появиться автосервис
Завод Ford во Всеволожске продолжит работу как минимум до начала 2020 года, сообщил "Известиям" представитель межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Игорь Темченко.
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Политика
Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»
Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Что даст Самаре нацпроект «Здравоохранение»
Михаил Ратманов, министр здравоохранения Самарской области Из бюджета Самарской области в ближайшие три года на развитие системы первичной медпомощи будет выделено 2,4 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Под Воронежем изнасиловали и убили 17-летнюю девушку
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:56