Байи получил травму и выбыл до конца сезонаСоветский спорт 02:14

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи больше не сыграет в текущем сезоне. Накануне, 29 апреля, ивуарийский футболист получил травму колена в столкновении с хавбеком Челси Матео Ковачичем.

Байи получил травму и выбыл до конца сезона

Здоровье Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.

Шоу-бизнес Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Космос Астрономы не нашли светового «эхо» от слияния черной дыры и пульсара Пока ни одна обсерватория не смогла обнаружить вспышку, порожденную столкновением черной дыры и нейтронной звезды в созвездии Лиры, следы которого гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO нашли в пятницу.

Кино Юристы пожаловались в ФАС из-за переноса премьеры «Мстителей» Юридический Telegram-канал «Поворот на Право» пожаловался в ФАС на Минкульт России из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал», полный текст обращения юристы опубликовали в Telegram.

Происшествия В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.

Политика Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.

Политика Лавров назвал преступлением освобождение США плененных в Сирии террористов Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужасным преступлением намерение США освободить взятых в плен в Сирии и Ираке террористов.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Политика Лукашенко призвал глав стран ОБСЕ обсудить региональные проблемы Президент подтвердил, что слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на проблемы.

Общество Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.

Авто Начало продаж автомобилей Aurus откладывается Старт продаж откладывается из-за «комплекса вопросов производственно-организационного характера», сообщают источники.

Происшествия Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Общество Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Экономика Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит» Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.

Авто Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.

Политика Министр финансов США рассказал о торговых переговорах с Китаем Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином «выходят на финишную прямую», заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Транспорт Две станции красной ветки метро Москвы закроют 3 мая В пятницу, 3 мая, станции «Саларьево» и «Румянцево» столичного метро будут закрыты в связи с работами по продлению Сокольнической линии.

Армия и оружие Стал известен список военной техники на Параде Победы В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.

Спорт Российская самбистка сломала в драке нос сопернице Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.