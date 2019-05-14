Футбол

Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»Газета.Ru 01:09

Руководство лондонского "Тоттенхэма" рассматривает вариант аренды хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает "Советский спорт". Как передает Mirror, "шпоры" не собираются организовывать полноценный трансфер валлийца. "Королевский клуб" намеревается отдать Бэйла за €13 млн.
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Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды

Советский спорт03:44

СМИ: «Реал» предложил «Тоттенхэму» арендовать Бэйла

Матч ТВ03:08

Бэйл может вернуться в АПЛ

Soccer.ru02:09

«Тоттенхэм» рассчитывает арендовать Бэйла

Евро-футбол.ру02:38

Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»

Газета.Ru01:09

«Тоттенхэм» раздумывает над арендой Бэйла

Sport24.ru00:23

«Тоттенхэм» попробует арендовать Бэйла

Бомбардир.ру01:32
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Происшествия

В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

Обновлено в 06:31
Общество

Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Космос

На Байконуре начали готовить к запуску «Союз-2» с роботом Федором

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Норвежская принцесса Марта Луиза закрутила роман с темнокожим медиумом

Обновлено в 06:08
Происшествия

Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Три человека погибли при чистке выгребной ямы в Ростовской области

Обновлено в 07:43
Футбол

Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»

Обновлено в 05:08
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Политика

США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ

Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Наука

Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено вчера в 10:45
Культура

Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым ради Украины

Обновлено в 07:25
Футбол

РПЛ начала разработку нового чемпионского кубка

Директор по связям с общественностью Российской Премьер-Лиги Сергей Алексеев рассказал о разработке нового трофея для команд-чемпионов России.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Авто

Компания Kia показала новый компактный кроссовер

Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Наука

Российские ученые разработали новый материал для солнечных батарей

Обновлено вчера в 18:39
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки

Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Политика

Госсекретарь США Помпео прибыл в Сочи

Как ожидается, во вторник в Сочи он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:18
Политика

Дмитрий Медведев обвинил чиновников в разгильдяйстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал то, как чиновники выполняют поручения президента.
Обновлено в 07:28
Авто

Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway

Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Экономика

В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банков

Поправки предполагают, что государство не сможет приобретать пакеты акций финансовых компаний и частных банков, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Футбол

Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020

Обновлено в 07:51
Происшествия

Звезда «Мажора» Прилучный залез в чужую машину ради ночевки

Звезда телесериала "Мажор" актер Павел Прилучный забрался в чужой автомобиль и заночевал в нем. Хозяйка машины сняла на видео, как требует от артиста покинуть салон авто.
Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко посоветовал Зеленскому идти «путем Порошенко»

На конференции Восточного партнерства в Брюсселе уходящий президент Украины Петр Порошенко посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранить текущий курс страны.
Обновлено в 07:51
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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