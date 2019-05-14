Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»Газета.Ru 01:09

Руководство лондонского "Тоттенхэма" рассматривает вариант аренды хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает "Советский спорт". Как передает Mirror, "шпоры" не собираются организовывать полноценный трансфер валлийца. "Королевский клуб" намеревается отдать Бэйла за €13 млн.

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