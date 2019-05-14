Футбол

Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»Газета.Ru 01:09

Руководство лондонского "Тоттенхэма" рассматривает вариант аренды хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает "Советский спорт". Как передает Mirror, "шпоры" не собираются организовывать полноценный трансфер валлийца. "Королевский клуб" намеревается отдать Бэйла за €13 млн.
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СМИ: «Реал» предложил «Тоттенхэму» арендовать Бэйла

Sportbox.RU03:08

«Тоттенхэм» раздумывает над арендой Бэйла

Sport24.ru00:23

«Тоттенхэм» рассчитывает арендовать Бэйла

Евро-футбол.ру02:38

Бэйл может вернуться в АПЛ

Soccer.ru02:09

Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»

Газета.Ru01:09

СМИ: «Реал» предложил «Тоттенхэму» арендовать Бэйла

Матч ТВ03:08

«Тоттенхэм» попробует арендовать Бэйла

Бомбардир.ру01:32
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Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Обновлено в 01:11
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Общество

Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи

Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи.
Обновлено в 02:31
Экономика

Нефть удерживает индекс МосБиржи от падения

На открытии торгов понедельника индикаторы показали разнонаправленное движение: индекс МосБиржи вырос на 0,3% - до 2522,47 пункта, индекс РТС ослаб на 0,12% - до 1212,38 пункта.
Обновлено вчера в 03:12
Общество

В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы

Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Драка со стрельбой произошла у ресторана на западе Москвы

Мужчина попал в больницу в результате конфликта у ресторана на западе Москвы.
Обновлено в 03:06
Кино

Новый ляп нашли в «Игре престолов»

В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области

Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Общество

Самое лучшее молоко назвал Росконтроль

Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Гаджеты

В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость

Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Суд продлил домашний арест советнику красноярского губернатора

Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил до 5 июля срок домашнего ареста Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края Александра Усса.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер

Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.
Обновлено в 02:26
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Спорт

Чемпионка России по фигурному катанию сравнила соревнования с шоу

Напомним, в минувшем сезоне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России и серебро юниорского ЧМ.
Обновлено вчера в 11:04
Религия

Храм преткновения: акция протеста в Екатеринбурге сменится молебном

В Екатеринбурге жители, выступающие против строительства нового храма на месте существующего сквера, устроили массовую акцию протеста.
Обновлено в 02:58
Политика

Коммунисты устроили в думе скандал и просили вызвать скорую и полицию

Поправки вызвали жаркую дискуссию, на пике которой депутаты от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов устроили скандал, так что коллегам пришлось их успокаивать, просить не вскакивать с места, не кричать и не использовать грубые выражения.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Хоккей

Панарин: «Хотел сыграть за сборную, но меня не позвали»

Многие писали, что я чуть ли не предатель. Так что я немножко развею сомнения, ведь меня просто никто не позвал.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн

Трансфер Крооса оценивается в €80 млн, Иско — €60 млн, Бэйл — €70 млн.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки

После аномальной жары в Свердловской области ожидаются заморозки.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему ножом наркомана

Прибывшие к месту событий полицейские попытались утихомирить дебошира и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако требования сотрудников правоохранительных органов мужчина не выполнял, а вскоре направился к одному из стражей порядка и стал угрожать ножом.
Обновлено вчера в 21:35
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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