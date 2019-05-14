Футбол
Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»Газета.Ru 01:09
Руководство лондонского "Тоттенхэма" рассматривает вариант аренды хавбека мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает "Советский спорт". Как передает Mirror, "шпоры" не собираются организовывать полноценный трансфер валлийца. "Королевский клуб" намеревается отдать Бэйла за €13 млн.
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Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»
Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Общество
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи
Онкологи назвали несколько основных признаков рака кожи.
Обновлено в 02:31
Экономика
Нефть удерживает индекс МосБиржи от падения
На открытии торгов понедельника индикаторы показали разнонаправленное движение: индекс МосБиржи вырос на 0,3% - до 2522,47 пункта, индекс РТС ослаб на 0,12% - до 1212,38 пункта.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Драка со стрельбой произошла у ресторана на западе Москвы
Мужчина попал в больницу в результате конфликта у ресторана на западе Москвы.
Обновлено в 03:06
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Суд продлил домашний арест советнику красноярского губернатора
Железнодорожный райсуд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей и продлил до 5 июля срок домашнего ареста Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края Александра Усса.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Екатеринбурге во дворе дома нашли радиоактивный контейнер
Во дворе дома на улице Ирбитская в Екатеринбурге нашли "фонящий" промышленный контейнер с соответствующей маркировкой о наличии радиоактивного вещества.
Обновлено в 02:26
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Спорт
Чемпионка России по фигурному катанию сравнила соревнования с шоу
Напомним, в минувшем сезоне подопечная Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России и серебро юниорского ЧМ.
Обновлено вчера в 11:04
Религия
Храм преткновения: акция протеста в Екатеринбурге сменится молебном
В Екатеринбурге жители, выступающие против строительства нового храма на месте существующего сквера, устроили массовую акцию протеста.
Обновлено в 02:58
Политика
Коммунисты устроили в думе скандал и просили вызвать скорую и полицию
Поправки вызвали жаркую дискуссию, на пике которой депутаты от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов устроили скандал, так что коллегам пришлось их успокаивать, просить не вскакивать с места, не кричать и не использовать грубые выражения.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Хоккей
Панарин: «Хотел сыграть за сборную, но меня не позвали»
Многие писали, что я чуть ли не предатель. Так что я немножко развею сомнения, ведь меня просто никто не позвал.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн
Трансфер Крооса оценивается в €80 млн, Иско — €60 млн, Бэйл — €70 млн.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
После аномальной жары в Свердловскую область придут заморозки
После аномальной жары в Свердловской области ожидаются заморозки.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Новокузнецке полицейский выстрелил в угрожавшего ему ножом наркомана
Прибывшие к месту событий полицейские попытались утихомирить дебошира и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако требования сотрудников правоохранительных органов мужчина не выполнял, а вскоре направился к одному из стражей порядка и стал угрожать ножом.
Обновлено вчера в 21:35