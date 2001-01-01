Футбол
Бэйл заявил, что у них нет конфликта с Криштиану РоналдуHotGeo 08:46
Игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что у него были отличные отношения с легендой мадридского клуба Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в Ювентус за 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для игрока 33 лет.
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Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
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СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
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Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
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Сборная Франции разгромила Молдову в Кишинёве
Свою фамилию на табло записал Амброс, добивший мяч в пустые ворота после звонкого удара в штангу от Дамашкана - 1:4. Чемпионы мира возглавили группу после первого же тура, опередив Исландию и Турцию по разнице забитых и пропущенных мячей.
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Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру
Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
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Меркель обсудила с Трампом НАТО и Украину
По словам Зайберта, Трамп и Меркель «обсудили международные темы, в том числе НАТО, Украину и вопросы торговли».
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