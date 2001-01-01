Футбол

Бэйл заявил, что у них нет конфликта с Криштиану РоналдуHotGeo 08:46

Игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл заявил, что у него были отличные отношения с легендой мадридского клуба Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в Ювентус за 100 миллионов евро, что является рекордной суммой для игрока 33 лет.
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Бэйл рассказал об отношениях с Роналду

ProstoProSport08:12

Бэйл: «У нас с Роналду не было никаких проблем, все разговоры о конфликте раздували СМИ»

Sport.ru08:28

Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

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Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

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Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»

Sportbox.RU05:42

Бэйл: мы с Роналду отлично ладили, СМИ пытаются раздуть конфликт из ничего

Чемпионат08:06

Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, проблем не было»

Sports.ru06:59
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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